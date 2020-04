Gesprengte Geldautomaten bei „XY ... ungelöst“

Die Polizei hat noch keine neuen Hinweise zu zwei gesprengten Geldautomaten bekommen - der Fall war in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ ausgestrahlt worden. Zwar hätten sich 30 Personen gemeldet, sagte ein Sprecher der Kriminalpolizei Schweinfurt am Donnerstagmorgen, „sachdienliche Hinweise“ seien aber nicht darunter gewesen.

Am Mittwochabend hatte die ZDF-Sendung über die Tat von drei unbekannte Männern in Niederwerrn berichtet: In der Nacht vom 2. April leiteten sie ein Gasgemisch in den Geldautomaten und brachten diesen per Fernzündung zum Explodieren. Wenige Stunden später zündeten die Täter in einer Unterführung die Geldkassetten des Automaten an. Die Männer erbeuteten den Angaben zufolge 180 000 Euro.

Am 8. April kam es zu einem ähnlichen Verbrechen. Diesmal wurde eine Bank in Gochsheim überfallen. Wieder konnten die Täter flüchten. Auch in diesem Fall zündeten die Unbekannten die Geldeinsätze an.

