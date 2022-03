Geschwisterpaar bei Brand ums Leben gekommen

Nach einem Brand in einem Haus in Ronsberg im Ostallgäu haben Einsatzkräfte die sterblichen Überreste der zunächst vermissten Bewohner gefunden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, dauerten die Löscharbeiten am Samstag bis in die späten Abendstunden. In der Brandruine fand die Feuerwehr zwei tote Menschen, bei denen es sich den Angaben zufolge sehr wahrscheinlich um die vermisste 80 Jahre alte Frau und ihren 77 Jahre alten Bruder handelt.

Der Brand war am Samstagmorgen entdeckt worden, beim Eintreffen der Feuerwehr standen das Obergeschoss und der Dachstuhl bereits komplett in Flammen. Die Löscharbeiten zogen sich den ganzen Tag über hin. Am Abend galt das Gebäude als einsturzgefährdet und musste mit schwerem Gerät abgetragen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen der Polizei zufolge noch.

