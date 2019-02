Geringe Lawinengefahr in bayerischen Alpen

Die Lawinengefahr in den bayerischen Alpen ist am Wochenende größtenteils auf die niedrigste von fünf Warnstufen gesunken. Am Sonntag galt für fast alle Bergregionen nur ein geringes Risiko vor Abgängen, wie der Lawinenwarndienst mitteilte. Nur im Allgäu herrschte ab 2000 Höhenmetern noch eine mäßige Gefahr. Am Freitag hatten die Behörden für die östlichen Alpen noch vor einer erheblichen Lawinengefahr gewarnt. Im Ostallgäu kam ein Mann am Samstag bei einer Lawine nördlich des Plansees ums Leben.

