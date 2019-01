Gericht verhandelt Kopftuchverbot im Drogeriemarkt

Dürfen private Arbeitgeber ein generelles Kopftuchverbot für Beschäftigte in ihrem Unternehmen aussprechen? Darüber verhandelt das Bundesarbeitsgericht heute in Erfurt. Die Drogeriemarktkette Müller pocht auf ihre Kleiderordnung, nach der Mitarbeiter mit Kundenkontakt keinerlei Kopfbedeckungen tragen dürfen. Sie beruft sich zudem auf ihre unternehmerische Freiheit, durch ein Verbot sichtbarer religiöser oder politischer Symbole Neutralität nach außen zu vermitteln. Gegen das Kopftuchverbot hat eine junge Muslimin geklagt, die in einer Müller-Filiale in der Region Nürnberg beschäftigt ist. Sie sieht sich diskriminiert und die Religionsfreiheit eingeschränkt.

Das Arbeitsgericht Nürnberg hatte ihrer Klage gegen das Kopftuchverbot stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht wies die Berufung der Drogeriemarktkette zurück, ließ aber wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls die Vorlage beim Bundesarbeitsgericht zu.