Gericht verhandelt über Kosten für Einsatz nach Unfall

Nach einem Unfall auf einer Straße in Oberbayern fordert der Ort Marktschellenberg von dem Fahrer eines Wohnmobils mehr als 4500 Euro für den Feuerwehreinsatz. Dagegen wehrt sich der Mann heute vor dem Verwaltungsgericht München. Der Kläger sei bereit, die Kosten nur teilweise zu zahlen, teilte das Gericht vorab mit. Der Mann will nicht für die Kosten der Aufräum- und Reinigungsarbeiten aufkommen und auch nicht dafür zahlen, dass die Feuerwehr an der Unfallstelle den Verkehr geregelt hatte. Das sei seiner Ansicht nach unter anderem die Aufgabe der Polizei.

Ein Reisebus war im Sommer 2017 bei Marktschellenberg in das Wohnmobil des Mannes gefahren. Dieser habe auf der Bundesstraße 305 wahrscheinlich versucht zu wenden und dabei den von hinten herannahenden Bus übersehen, hatte die Polizei damals mitgeteilt. Die Insassen des Camping-Fahrzeugs wurden schwer verletzt. In dem Bus zogen sich fünf Menschen leichte Verletzungen zu.