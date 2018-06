Gericht verhängt zweieinhalb Jahre Haft in K.o.-Tropfen-Prozess

- Für die tödlichen Folgen seiner K.o.-Tropfen muss ein 24 Jahre alter Mann für zwei Jahre und sechs Monate in Haft. Das Landgericht Bamberg verurteilte ihn am Donnerstag wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung. Kriterien für eine Verurteilung wegen Mordes und versuchten Mordes sah die Strafkammer aber nicht. Der Mann habe nicht vorsätzlich gehandelt, sagte der Vorsitzende Richter. Sobald das Urteil rechtskräftig ist, soll der drogenabhängige Mann in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden.

Der junge Mann hatte das hoch dosierte, flüssige Ecstasy vor gut einem Jahr mit auf eine spontane Feier in Bamberg gebracht. Ein junger Mann starb nach der Einnahme, ein zweiter schwebte zunächst in Lebensgefahr. Der Staatsanwalt hatte in seinem Plädoyer siebeneinhalb Jahre wegen Mordes und versuchten Mordes gefordert, die Verteidigung hatte zwei Jahre wegen fahrlässiger Körperverletzung und Tötung beantragt.