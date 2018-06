Gericht verbietet „Zwölf Stämmen“ weiteren Schulbetrieb

Es sind oft die kleinen Dinge, die ein Spiel entscheiden. So auch beim Relegationsspiel des TSV Adelmannsfelden gegen den FV Burgberg. Der TSV ließ drei riesen Chancen in Durchgang eins ungenutzt und lag zur Pause schon 0:2 zurück. Warum? Weil Burgberg zwei Schnitzer der Fußballer aus Adelmannsfelden zu nutzen wusste. Am Ende hieß es 0:3 und nicht der TSV steht in Runde zwei der Relegation zur Bezirksliga sondern Burgberg.

„Extrem schade.