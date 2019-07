Gericht urteilt im Streit um Stitzls Biathlon-Gewehr

Das Verwaltungsgericht München will heute sein Urteil im Rechtsstreit um das Biathlon-Gewehr des ehemaligen Assistenz-Nationaltrainers Andreas Stitzl bekanntgeben. Das Landratsamt hatte ihm die Waffe abgenommen, weil die Behörde den Verdacht hatte, er stehe der „Reichsbürger“-Bewegung nahe. Der 45-Jährige bestritt diesen Verdacht am Mittwoch vor Gericht vehement, distanzierte sich von der Bewegung und betonte, als Berufssoldat habe er einen Eid auf die Bundesrepublik geleistet.

Er habe 2015 zwar - wie viele sogenannte Reichsbürger es tun - einen Staatsangehörigkeits-Nachweis beantragt. Das sei aus Sicherheitsgründen geschehen, weil er damals so oft im Ausland unterwegs gewesen sei. Und auch Angaben wie „Königreich Bayern“ auf die Frage nach dem Geburtsland habe er nicht mit irgendwelchen Hintergedanken gemacht.

Das Landratsamt Traunstein hatte Stitzl die Waffenbesitzkarte entzogen, weil er aus Sicht der Behörde „reichsbürgertypische Angaben“ gemacht und die Behörde als privatwirtschaftliches Unternehmen bezeichnet hatte.

„Ein schwieriger Fall“, befand der Richter am Mittwoch am Schluss eines langen Verhandlungstages. Aber: „Ein Berufssoldat, der hier so krasse Dinge unterschreibt“ - das sei „schon eine Ansage“.

