Gericht entscheidet über Deal in „Blood & Honour“-Prozess

Im Münchner Prozess gegen mutmaßliche Funktionäre und Mitglieder des verbotenen Neonazi-Netzwerks „Blood & Honour“ will das Gericht am Dienstag (10.00 Uhr) voraussichtlich über einen sogenannten Deal entscheiden. Zuvor hatten Gericht, Anklage und Verteidigung bereits stundenlang in nicht-öffentlichen Gesprächen über eine mögliche Vereinbarung verhandelt, die den Angeklagten bei vollständigen Geständnissen mildere Strafen und einen kürzeren Prozess in Aussicht stellt.

Die angeklagten Männer sollen die im September 2000 vom Bundesinnenministerium verbotene Organisation „Blood & Honour“ fortgeführt und rechtsextremistisches Gedankengut verbreitet haben. Einige der Angeklagten sollen etwa Musik-CDs mit verbotenem Rechtsrock und Merchandising-Artikel mit verbotenen rechtsradikalen Symbolen verkauft und an Rechtsrock-Konzerten teilgenommen haben. Unter den zehn Angeklagten befinden sich laut Generalstaatsanwaltschaft München auch der mutmaßliche „Divisionschef Deutschland“ und drei „Sektionschefs“ aus Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen.

