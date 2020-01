Gericht entscheidet im Prozess um totes Sportpferd

Warum musste Donna Asana sterben? Das Oberlandesgericht(OLG) München verkündet am Donnerstag (8.50 Uhr) eine Entscheidung im Rechtsstreit um den Tod eines wertvollen Sportpferdes. Die Halterin von Donna Asana hatte den behandelnden Tierarzt auf Schadenersatz in Höhe von 1,75 Millionen Euro verklagt. Das Pferd, das an den Olympischen Spielen teilnehmen sollte, hatte sich 2010 einen Husten eingefangen und war gestorben, nachdem ihm ein homöopathisches Mittel gespritzt worden war. Die Diagnose: anaphylaktischer Schock. Das Landgericht München II verurteilte den Veterinär daraufhin zur Zahlung von 250 000 Euro an die Halterin, weil er sie nicht über die Risiken aufgeklärt habe. Dagegen legte er Berufung ein, über die nun das OLG zu entscheiden hat.