Gericht entscheidet über Sturz auf nicht gestreuter Straße

Droht eine Immobilienblase in Deutschland? Das Risiko sei zumindest da, sagte der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Felix Hufeld vergangene Woche. Aktuell gebe das Kreditwachstum zwar noch keinen Anlass zur Sorge, sagte Hufeld dem „Handesblatt“. Aber: „Wenn die Preise so weiter steigen und sich auch in ein Übermaß an Kreditwachstum übersetzen würden, könnten wir aktiv werden“, stellte Hufeld in Aussicht.

Noch aber, das sagt auch die Deutsche Bundesbank immer wieder, gebe es keine Anzeichen einer ...