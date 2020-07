Gerhard Polt erhält badischen Weinpreis

Der Kabarettist Gerhard Polt (78) erhält dieses Jahr den mit 225 Litern Wein verbundenen Markgräfler Gutedelpreis. Der aus Bayern stammende Polt werde als scharfer Beobachter und warmherziger Humanist gewürdigt, teilte die Gutedelgesellschaft in Müllheim bei Freiburg im Markgräflerland am Montag mit. Er überzeuge als einzigartiger Künstler durch unverbogene Klarheit, souveräne Haltung ohne überhebliche Attitüde sowie durch Gelassenheit und Zuversicht. Dabei komme er ohne Zynismus und anbiedernde Kumpanei aus. Polt erhalte den Preis am 11. Dezember in Neuenburg am Rhein.

Der Gutedelpreis wird seit 1995 jährlich von der Markgräfler Gutedelgesellschaft vergeben, einem gemeinnützigen Verein zur Kulturförderung. Er hat seinen Namen vom Gutedel, dem im Markgräflerland südlich von Freiburg meist angebauten Wein.

Im vergangenen Jahr hatte Liedermacher Wolf Biermann den Preis erhalten. Zuvor waren unter anderem die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer, der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Kabarettist Dieter Hildebrandt, Literaturkritikerin Elke Heidenreich, Wissenschaftlerin Gesine Schwan, Chemie-Nobelpreisträger Stefan Hell und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Preisträger.

Gutedelgesellschaft

Gutedelpreis

Gerhard Polt