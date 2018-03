Genschere Crispr/Cas9 womöglich noch breiter einsetzbar

Die Genschere Crispr/Cas9, die die Gentechnik schon jetzt revolutioniert hat, ist möglicherweise noch breiter einsetzbar. Einer Studie zufolge lässt sich damit nicht nur DNA zerschnippeln, sondern auch das verwandte Erbgutmolekül RNA. Crispr/Cas9 könne darum möglicherweise auch genutzt werden, um beim Menschen Viren zu bekämpfen, deren Erbgut aus RNA besteht, schreiben die Forscher im Fachblatt „Molecular Cell“.

Crispr/Cas9 erkennt bestimmte Erbgut-Abschnitte und zerschneidet diese dann. So können Gene ausgeschaltet werden oder auch neue Geninformationen an der Schnittstelle eingefügt werden.

Typischerweise zerlegen Cas9-Proteine also DNA. RNA ist aber chemisch etwas anders aufgebaut als DNA. Zu den Aufgaben von RNA-Molekülen in der Zelle gehört es, die in der DNA steckende genetische Information in biologisch wirksame Moleküle zu übersetzen.