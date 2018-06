Genesener Trainer Mitchell coacht Augsburger Panther wieder

- Der zuletzt erkrankte Trainer Larry Mitchell ist zurück bei seinen Augsburger Panthern. Schon am Freitag könne der 47-Jährige seine Mannschaft beim Heimspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Düsseldorfer EG wieder von der Bande aus coachen, teilten die Schwaben am Donnerstag mit. Am Sonntag gegen den EHC München (2:3) hatte Mitchell aus krankheitsbedingten Gründen erstmals ein Spiel seiner Mannschaft verpasst.

„Ich bin froh, dass schneller als erwartet erste Erfolge in der Behandlung von Larry erzielt werden konnten und er sich nun wieder seinen Aufgaben widmen kann“, kommentierte Hauptgesellschafter Lothar Sigl. Zur Erkrankung selbst wollte der Verein keine Angaben machen.

Augsburger Mitteilung