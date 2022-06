Generationenwechsel: Kern folgt auf Fußball-Präsident Koch

Christoph Kern ist neuer Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes. Der 39 Jahre alte Jurist wurde am Samstag auf dem BFV-Verbandstag im niederbayerischen Bad Gögging zum Nachfolger des langjährigen DFB-Spitzenfunktionärs Rainer Koch gewählt. Damit wurde von den 261 anwesenden Delegierten der von Kern im Wahlkampf propagierte „Generationenwechsel“ vollzogen.

Der 63-jährige Koch kandidierte nach 18 Jahren an der Spitze des größten Landesverbandes im Deutschen Fußball-Bund nicht noch einmal für eine weitere vierjährige Amtszeit. Kern ist Bezirksvorsitzender in Schwaben und setzte sich in einem Dreikampf mit deutlichem Vorsprung gegen den BFV-Vizepräsidenten Robert Schraudner (58) und Landesliga-Betreuer Christian Bernkopf (44) durch. Auf Kern entfielen 137 der 257 gültigen Stimmen. Für Schraudner votierten 97 Delegierte, für Bernkopf 23.

BFV-Struktur und Gremien

Die drei Kandidaten für das Präsidentenamt

Verbandstags-Magazin

Anträge beim Verbandstag

Tagesordnung

Alle Infos zum Verbandstag

© dpa-infocom, dpa:220625-99-796695/2