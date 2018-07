Generali will sich von Millionen Verträgen trennen

Der Versicherungskonzern Generali will sich von vier Millionen Lebensversicherungsverträgen in Deutschland weitgehend trennen. Der Abwickler Viridium aus Neu-Isenburg soll 89,9 Prozent an der Generali Leben erhalten. Generali mit Deutschlandsitz in München selbst behält die restlichen Anteile und sichert sich außerdem die Option, sich mit bis zu 10 Prozent an Viridium zu beteiligen, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten.

Der Verkauf von hochverzinsten bestehenden Verträgen an spezialisierte Abwickler sorgte zuletzt für Kritik von Politikern und Verbraucherschützern. So befürchtet der Bund der Versicherten, dass die Kunden schlechter gestellt werden könnten. Branchenbeobachter argumentieren dagegen, dass Abwicklungsplattformen im Gegensatz zu klassischen Versicherungsunternehmen keinen Vertrieb brauchen. Ihre Kosten seien geringer, davon könnten Kunden möglicherweise profitieren.

Grünen-Finanzexperte Gerhard Schick sieht dagegen Nachbesserungsbedarf beim Schutz der Versicherten. Die langfristige Beteiligung an den Überschüssen - ein Teil der Verzinsung des Altersvorsorgeklassikers - könne sinken, die Qualität des Services könne leiden.

Generali betonte, durch den Verkauf solle sich für die Kunden nichts ändern. „Die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Kunden bleiben unverändert.“ Viridium wirbt mit Kostenvorteilen, die „in der Folge zu einer höheren Überschussbeteiligung“ für die Kunden führen sollen.

Die Finanzaufsicht Bafin muss dem Deal noch zustimmen. „Durch einen Unternehmensverkauf darf kein Versicherungsnehmer schlechter gestellt werden“, sagt der Chef der Versicherungsaufsicht der Bafin, Frank Grund. „Dies stellen wir bei Bedarf durch geeignete Maßnahmen sicher.“ Dazu zähle möglicherweise, dass der Käufer - in diesem Fall Viridium - eine bestimmte Kapitalausstattung garantiere.

Lebensversicherern fällt es in der Zinsflaute zunehmend schwer, an den Kapitalmärkten die hohen Garantieversprechen der Vergangenheit von bis zu vier Prozent zu erwirtschaften. Manche Unternehmen haben das Neugeschäft mit kapitalbildenden Lebensversicherungen inzwischen eingestellt, einige wollen die teuren Altpolicen loswerden. Die Erwerber - sogenannte Run-off-Firmen - müssen die bestehenden Verträge bis zum Ablauf weiterführen.

Der italienische Generali-Konzern und seine deutsche Tochter erwarten durch den Verkauf Gesamteinnahmen von bis zu 1,9 Milliarden Euro, weil zusätzlich zum Kaufpreis auch Darlehen an den Konzern zurückgeführt werden sollen. Der Vertrag werde voraussichtlich in Kürze unterzeichnet, hieß es.

Die Düsseldorfer Konkurrentin Ergo, die zum weltgrößten Rückversicherer Munich Re gehört, hatte sich 2017 gegen einen Verkauf ihrer Leben-Töchter entschieden - wegen der gebotenen Kaufpreise, aber auch wegen eines drohenden Imageschadens. Europas größter Versicherer Allianz hat einen Verkauf deutscher Lebensversicherungsbestände an einen Abwickler wiederholt ausgeschlossen.

Viridium gehört dem Finanzinvestor Cinven und dem Rückversicherer Hannover Rück. Das Unternehmen war 2013/14 aus der früheren Heidelberger Lebensversicherung entstanden. Es verwaltet neben den Verträgen der Heidelberger und der Mannheimer Leben (heute Entis) auch die Policen der Skandia Deutschland sowie des britischen Versicherers Scottish Widows und damit - Stand Ende 2017 - gut 960 000 Versicherungsverträge mit einem Vermögen von knapp 16 Milliarden Euro.

Rund 300 Mitarbeiter, die bei Generali Leben bisher die geschlossenen Lebensversicherungsbestände managen, sollen in eine neue Gesellschaft unter dem Dach von Viridium wechseln. Ihre Arbeitsbedingungen sollten unverändert bleiben, versicherten beide Seiten. Bei Viridium mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt kommen durch die Übernahme die Standorte Hamburg und München hinzu. Die Kapitalanlagen soll Generali die ersten fünf Jahre lang weiterhin selbst verwalten.

