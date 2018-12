Gemeindetagspräsident Brandl greift bayerische Landesregierung scharf an

Der Präsident des bayerischen Gemeindetags und des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Uwe Brandl (CSU), hat das Arbeitsprogramm der neuen schwarz-orangenen bayerischen Staatsregierung kritisiert. Es gebe einen verhängnisvollen Trend, kommunale Einnahmequellen durch staatliche Alimentierung zu ersetzen, sagte der Abensberger Bürgermeister.

Für falsch hält Brandl die von CSU und Freien Wählern (FW) mit besonderem Stolz hervorgehobene Reduzierung der Kindergartengebühren um monatlich 100 Euro. Dies sei „ein völlig falsches Signal“, so der kommunale Spitzenpolitiker. Haushalte in sozialen Schieflagen seien schon jetzt von den Kindergartengebühren befreit. Die Entlastung derjenigen, die es sich problemblos leisten könnten, sehe er nicht ein. Das Geld wäre sinnvollerweise in die Verbesserung der Qualität der Kindergärten gesteckt worden: „Da hätten alle was davon. Geschenke helfen nicht wirklich weiter.“

Das Prinzip, dass derjenige, der einen Sondervorteil durch kommunale Maßnahmen erlange, diesen auch zu bezahlen habe, sieht der Gemeindetagspräsident auch durch die Abschaffung der Straßenbaubeiträge verletzt. Dafür hatten sich die FW – auch durch die Einleitung eines Volksbegehrens – starkgemacht. Bei der Reform der Grundsteuer bahnt sich, so befürchtet Brandl, Ähnliches an. Schon würden Stimmen laut, die den Kommunen zustehende Steuer abzuschaffen und die Gemeinden stattdessen stärker am Umsatzsteueraufkommen zu beteiligen. Diese Politik funktioniere „nur solange wie die Wirtschaft brummt“, so Brandl. Der sich anbahnende Systemwechsel laufe darauf hinaus, dass die Kommunen immer mehr ans Gängelband des Staates gezwungen würden.

Der Gemeindetagspräsident ist von der Kommunalfreundlichkeit, die sich die jetzt an der Staatsregierung beteiligten Freien Wähler auf die Fahnen geschrieben haben, nicht überzeugt. Vom Energiegipfel, den der neue bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) in der vergangenen Woche veranstaltet hatte, nahm Brandl nach eigenen Worten das unangenehme Gefühl mit, „dass das Rad neu erfunden werden soll“. Er warnte davor, das Paket Energiewende für den Freistaat wieder aufzuschnüren und die Diskussion beispielsweise um die Stromtrassen und die Abstandsregelung 10 H für Windräder wieder aufzunehmen.

„Mit zweierlei Maß“

Bei der Umstellung auf Elektromobilität sagte Brandl mit Blick auf den hohen Aufwand bei der Schaffung von Ladestationen, dass es staatliche Anreize weniger für die Anschaffung von Fahrzeugen geben sollte als vielmehr für die Herstellung der Ladeinfrastruktur.

Brandl bedauerte in der Debatte, dass im Dieselskandal alle Hersteller über einen Kamm geschoren würden, auch wenn sie ihre Kunden nicht betrogen hätten. Die Deutsche Umwelthilfe, die in vielen Städten Fahrverbote gerichtlich durchgesetzt hat, müsse dahingehend überprüft werden, ob sie mithilfe staatlicher Förderung ein Geschäftsmodell betreibe. „Es ist ganz gefährlich, was wir da machen“, warnte Brandl: „Wir legen die Axt an die Lebensader der Wirtschaft.“

Auch in der Politik der neuen schwarz-orangenen bayerischen Staatsregierung würden Kommunen „mit zweierlei Maß“ gemessen, klagte Brandl. Die kommunale Ebene im Freistaat bestehe nicht nur aus den 25 kreisfreien Städten und den 71 Landkreisen, sondern auch aus mehr als 2000 kleineren kreisangehörigen Gemeinden, so der Gemeindetagspräsident. Diese erwarteten, dass sie „in gleicher Weise bedient“ würden wie die Ballungsräume. Eine der größten finanziellen Herausforderungen für die Gemeinden sei die in den nächsten Jahren anstehenden Sanierungen der Wasser- und Abwassernetze. Die Kosten dafür würden für die nächsten zehn Jahre auf fünf bis zehn Milliarden Euro geschätzt. Wenn diese Aufwendungen nicht durch den Staat abgefedert würden, werde man die Bürger „intensiv“ über „drastische Gebührenerhöhungen“ zur Kasse bitten müssen, warnte Brandl.