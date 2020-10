Gelungene Bayern-Premiere von Choupo-Moting

Schnellstmöglich und bestmöglich - mit diesen Attributen wollen Baden-Württemberg und Bayern die zweite Corona-Welle stoppen. Beide Länder gehen dabei aber unterschiedlich vor. Denn der bayerischen Staatsregierung gehen die Beschlüsse des Corona-Gipfels in Berlin nicht weit genug.

Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was gilt ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche... ... für die Maskenpflicht? BADEN-WÜRTTEMBERG: Masken müssen nicht mehr nur in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen ...