Geldautomaten-Sprengung setzt Bankfiliale in Brand

Bei dem Versuch einen Geldautomaten zu sprengen, haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag eine kleine Bankfiliale in Unterfranken lichterloh in Brand gesetzt. Mit Gas hatten die Täter versucht, an das Bargeld in der Selbstbedienungsfiliale in Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) zu gelangen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Täter entkamen. Ob sie eine Beute mitgenommen haben, stand zunächst nicht fest.

Die Feuerwehr konnte das Feuer in dem Bankcontainer laut Polizei schnell löschen. Bei der Fahndung nach den Tätern wurden auch Polizistinnen und Polizisten aus benachbarten Bundesländern und ein Hubschrauber eingesetzt. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

© dpa-infocom, dpa:211224-99-496837/2

Pressemitteilung der Polizei