Ein Geldautomat im Landkreis München ist gesprengt worden. Unbekannte Täter hätten den Automaten, der sich in einem Container auf einem Parkplatz in Unterhaching befand, am Mittwoch mit Sprengstoff gesprengt, teilte das Bayerische Landeskriminalamt mit. Die Täter seien anschließend mit einem Fahrzeug über die Autobahn 995 geflüchtet. Nach Angaben eines Sprechers ist die Schadenshöhe bislang unklar.

