Geld, Brauchtum, Sicherheit: Söder fliegt nach Brüssel

Feiern und verhandeln: Erstmals nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten zieht es Markus Söder ins Ausland. In Brüssel will der CSU-Politiker am Mittwoch und Donnerstag für bayerische Interessen werben. Zum Auftakt ist am Mittwochabend in der bayerischen Vertretung unweit von EU-Kommission und Parlament ein großes Fest mit mehr als 300 Gästen aus Politik und öffentlichen Institutionen geplant. Angesichts der zuletzt überaus kontroversen Debatte über Söders Kruzifix-Pläne in Bayern und Deutschland dürfte dem Franken die Reise nicht ungelegen kommen.

Einen Tag nach den Maifeierlichkeiten im Freistaat soll dort auch ein oberbayerischer Maibaum - selbstredend weiß-blau-geringelt und verziert mit den europäischen Sternen sowie dem Wappen des Freistaats - aufgestellt werden. Zur Präsentation des bayerischen Brauchtums reist auch eine Trachtengruppe in die belgische Hauptstadt. „Mit dem Aufstellen des Maibaums wollen wir bayerisches Brauchtum und Gastlichkeit präsentieren“, sagte Söder.

Der Donnerstag steht dann für Söder und sein ganzes Kabinett im Zeichen europäischer Politik. Geplant sind Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem deutschen Kommissar Günther Oettinger (CDU).

„Wir Bayern sind proeuropäisch, wollen aber unsere eigene Identität behalten und den Rechtsstaat stärken. Deshalb setzen wir darauf, dass sich die EU mehr um die großen Probleme wie die Flüchtlingsfrage und den Schutz der Außengrenzen kümmert“, sagte Söder.

Beim Gespräch mit Oettinger gehe es ihm unter anderem um die neue Verteilung von Fördergeldern. „Nach dem Brexit und mit den vielen neuen Herausforderungen ändert sich das europäische Finanzkonstrukt“, betonte Söder. Kürzungen zulasten Bayerns oder der anderen Bundesländer lehnt Söder ab. „Deutschland zahlt so viel Geld an die EU, da muss auch weiterhin Geld vor allem für die Landwirtschaft und die regionale Strukturförderung zurückfließen.“

Mit Juncker wolle er zudem über offene Fragen zur Zuwanderung sprechen, „also die Sicherung der EU-Außengrenzen und die Frage was kann Europa leisten, damit die Außengrenzen sicherer werden“, sagte Söder. Europa sei ein Kontinent der Freiheit, aber er müsse auch Schutz und Sicherheit bieten. „Dazu gehört auch die Frage der Stabilität des Euro. Eine Schuldenumverteilung in Europa muss ganz klar ausgeschlossen werden. Genauso wäre eine verordnete Abschaffung des Bargeldes ein Eingriff in die Freiheit der Bürger.“

Generell sei die Fahrt auch als Zeichen für die bayerische Eigenständigkeit zu sehen. „Die Reise ist ein Signal. Bayern ist proeuropäisch, aber wir wollen unsere Identität und Selbstständigkeit stärken“, sagte Söder, der die Abläufe zwischen Europäischer Kommission und dem EU-Parlament noch aus seiner Amtszeit als Europaminister gut kennt. In Brüssel werde über viele politische Fragen entschieden, die auch für Bayern von Bedeutung seien. Knapp sechs Wochen nach ihrer Vereidigung dürfte Brüssel dagegen für die meisten anderen Kabinettsmitglieder eine neue Erfahrung sein.