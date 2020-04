Geköpfte Kaninchen in Schwaben gefunden

Zwei geköpfte Kaninchen hat eine Frau auf ihrem Grundstück in Schwaben gefunden. Ein Unbekannter habe die Köpfe ihrer freilaufenden Haustiere offenbar mit einem Beil oder einem scharfen Messer abgetrennt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Die 33-Jährige hatte die toten Tiere am 13. April in Offingen (Landkreis Günzburg) gefunden.

