Geis und Schäffler beim 1. FC Nürnberg zurück im Training

Vor dem Duell mit dem Hamburger SV am Samstag (20.30 Uhr/Sky) sind mehrere Profis der 1. FC Nürnberg wieder ins Training zurückgekehrt. Manuel Schäffler (Erkältung) und Johannes Geis (Coronavirus-Infektion) absolvierten am Dienstag das Aufwärmprogramm mit den Teamkollegen, bevor es individuelle Einheiten gab. Auch Dennis Borkowski, dessen PCR-Test negativ ausgefallen war, war wieder am Start, wie der „Club“ mitteilte. Florian Hübner und Enrico Valentini befinden sich hingegen weiter in Quarantäne.

© dpa-infocom, dpa:220301-99-339240/4