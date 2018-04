„Geigen-Olympiade“: Zwölfjährige aus München im Halbfinale

Die zwölfjährige Geigerin Clara Shen aus München hat beim renommierten Menuhin-Geigenwettbewerb in Genf das Halbfinale erreicht. Shen spielt nun am Dienstag um den Einzug ins Finale, wie die Veranstalter mitteilten. Sie wollte dabei drei Stücke vortragen: Franz Schuberts Sonata in A major, Astor Piazzollas Café 1930 (Histoire du Tango) und die Havanaise von Camille Saint-Saëns.

Der Wettbewerb wurde von Stargeiger Yehudi Menuhin (1916-1999) ins Leben gerufen und findet alle zwei Jahre in einer anderen Stadt statt. Die Sieger bekommen mehrere tausend Franken Preisgeld und als Leihgabe eine wertvolle Geige.

Shen war als einzige Deutsche zusammen mit 43 weiteren Talenten zu dem Wettbewerb eingeladen worden. Viele einstige Teilnehmer haben international Karriere gemacht, darunter Julia Fischer und Daishin Kashimoto, heute 1. Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Shen gab mit elf Jahren ihr Solodebüt mit der Bayerischen Philharmonie.

Sie spielt in Genf auf einer Violine von Carlo Antonio Testore, die 1740 in Mailand hergestellt wurde. Sie erhielt das Instrument als Leihgabe aus dem deutschen Musikinstrumentenfonds.

Beim Menuhin-Wettbewerb spielen in der Altersklasse bis 16 Jahre zehn Teilnehmer im Halbfinale, fünf im Finale an diesem Freitag. Einen zweiten Sieger gibt es in der Altersklasse 16 bis 22 Jahre.

Veranstalter zu Clara Shen

Menuhin Wettbewerb