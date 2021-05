Gehisste israelische Flagge vor Landratsamt beschädigt

Eine vor dem Landratsamt in Würzburg gehisste israelische Flagge ist in der Nacht zu Donnerstag von Unbekannten stark beschädigt worden. Wie die Polizei berichtete, wurde die Fahne zuvor vom Mast gerissen. Sie sei erst am Mittwoch gehisst worden. Damit wollte die Kreisverwaltung nach eigenen Angaben an die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und Deutschland am 12. Mai 1965 erinnern. Der Landkreis Würzburg pflegt seit 1997 eine offizielle Partnerschaft mit dem Landkreis Mateh Yehuda in Israel.

Seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan Mitte April hatte sich der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zugespitzt. Seit Tagen beschießen militante Palästinenser im Gazastreifen Israel mit Raketen. Israels Armee reagiert darauf mit Angriffen auf Ziele im Gazastreifen, vor allem durch die Luftwaffe. Inzwischen sind es die heftigsten Auseinandersetzungen seit mehreren Jahren in dem Land.

Die Flagge in Würzburg sollte eigentlich bis zum 14. Mai hängen bleiben - dem Tag der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948. „Wir zeigen mit der Fahnenhissung unsere Verbundenheit mit unseren Partnern in Israel“, hatte Landrat Thomas Eberth (CSU) beim Hissen der Flagge erklärt.

