Geher eröffnen den Tag, Stabhochspringer lassen hoffen

Die deutschen Stabhochspringer tragen am vorletzten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in München die größten Hoffnungen der Gastgeber auf weitere Medaillen. Der WM-Fünfte Oleg Zernikel, der WM-Siebte Bo Kanda Lita Baehre sowie Torben Blech hatten die Qualifikation für das Finale am Samstagabend (20.05 Uhr/ARD) souverän gemeistert. Favorit auf den Titel ist Weltmeister, Olympiasieger und Weltrekordhalter Armand Duplantis. Der Schwede war schon vor vier Jahren in Berlin Europameister.

Außerdem gibt es noch fünf weitere Entscheidungen im Olympiastadion, bei denen die deutschen Starterinnen und Starter allerdings nur Außenseiter. Vergeben werden bei den Frauen die Titel über 800 Meter, im Speerwurf sowie über 3000 Meter Hindernis. Titelverteidigerin Gesa Krause fehlt in München aus gesundheitlichen Gründen über die Hindernisstrecke. Zudem geht es in den Staffeln über 4x400 Meter um die Medaillen.

Zu Beginn des sechsten Wettkampftages stehen in der Münchner Innenstadt am Vormittag die Wettbewerbe im Gehen über 20 Kilometer auf dem Programm. Nicht dabei ist Christopher Linke, der EM-Zweite über 35 Kilometer. Den Auftakt machen die Männer (8.30 Uhr/ARD), danach starten die Frauen (10.15 Uhr/ARD).

