Geheimzahl vergessen: Mann landet in der Zelle

Mit einer Übernachtung in der Arrestzelle ist ein feuchtfröhlicher Badetag eines 26-Jährigen in Oberfranken zu Ende gegangen. Statt für Badespaß entschied sich der Mann in der Therme von Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) eher für reichlichen Alkoholgenuss, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Gast trank nach eigener Aussage mehrere Weißbiere und Cocktails - obwohl er Medikamente nahm. Weil er stark berauscht war und bereits unter Kreislaufproblemen litt, brachten Mitarbeiter den 26-Jährigen zum Ausgang. Dort konnte er sich aber nicht mehr an seine Geheimzahl erinnern, um die Rechnung für seine Getränke zu begleichen.

Alarmierte Polizisten stellten bei dem Mann 1,94 Promille fest und nahmen den mittellosen 26-Jährigen mit auf die Wache. Er musste die Nacht auf Samstag in einer Zelle verbringen. Immerhin: Ausgenüchtert fiel ihm auch seine Geheimzahl wieder ein und konnte so auch gleich die 60 Euro für die Nacht in der Polizeizelle bezahlen.