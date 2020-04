Gegensätzliche Eentscheidungen zur Größengrenze im Handel

Zur Grenze von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche bei den Ladenöffnungen am Montag haben bayerische Verwaltungsgerichte gegensätzliche Entscheidungen getroffen. Bei den Beschlüssen am Freitag ging es um die Frage, ob größere Geschäfte öffnen dürfen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf die erlaubten 800 Quadratmeter verkleinern. Während das Verwaltungsgericht Ansbach dies am Freitag verneinte und einen Eilantrag ablehnte, kam das Verwaltungsgericht Würzburg zum gegenteiligen Schluss und gab zwei Eilanträgen per einstweiliger Anordnung recht.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur stammten die Anträge von der Modekette Wöhrl. Ähnliche Eilanträge liegen auch bei anderen bayerischen Verwaltungsgerichten vor. In Bayreuth wird voraussichtlich am Montag entschieden. In Regensburg stand die Entscheidung am Freitagnachmittag zunächst noch aus.

Bei der von Montag an wieder erlaubten Öffnung vieler Geschäfte in Bayern gilt in den meisten Branchen eine Grenze von 800 Quadratmetern Fläche. Ausnahmen sind Buchhandel, Fahrradläden und Autohäuser - sowie Betriebe aus den bereits jetzt geöffneten Branchen wie Supermärkte oder Baumärkte. Die Grenzziehung war zuletzt vom Handel kritisiert worden.