Gegen Gartenmauer geprallt: 21-Jährige schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist eine 21-Jährige schwer verletzt worden. Die Autofahrerin kam am Sonntagmorgen in Weiden in der Oberpfalz von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem Aufprall wurde sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr konnte sie mit technischem Gerät befreien. Ein Notarzt versorgte sie noch an der Unfallstelle, bevor sie schwer verletzt in das Klinikum Weiden eingeliefert wurde. Da während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.