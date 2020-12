Gefüllte Innenstädte am letzten Shoppingtag vor Weihnachten

Am letzten Shoppingtag vor Weihnachten hat bei vielen Händlern in Bayern noch einmal die Kasse geklingelt. „Es ist wie erwartet viel los - deutlich mehr als normalerweise“, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, am Dienstag. „Viele Menschen kaufen noch auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke.“ Oft würden auch Gutscheine, gewählt, weil die Kunden nicht viel Zeit zum Aussuchen hätten.

Seit Sonntag ist klar, dass ab Mittwoch zur Eindämmung der Corona-Pandemie viele Läden schließen müssen. Nur Geschäfte des täglichen Bedarfs dürfen offen bleiben. Dadurch blieben vielen Menschen nur noch Montag und Dienstag für den Geschenkekauf im stationären Handel. Der Andrang war dabei am Montag tendenziell etwas höher, sagte Ohlmann. Allerdings gab es je nach Stadt große Unterschiede.

In der Münchner Innenstadt bildeten sich um die Mittagszeit teils lange Schlangen vor einigen Geschäften. Die zentrale Fußgängerzone war gut besucht, allerdings nicht überfüllt.