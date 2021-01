Geflügelpest im Landkreis Landsberg am Lech nachgewiesen

Die Geflügelpest ist im Landkreis Landsberg am Lech ausgebrochen. Das Virus wurde bei einem tot gefundenen Schwan in Apfeldorf nachgewiesen, wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte. Für die rund 800 Geflügelhaltungen im Landkreis gelte ab sofort Stallpflicht. „Kontakte von Hausgeflügel mit Wildvögeln, insbesondere wildlebenden Wasservögeln, müssen unbedingt verhindert werden“, sagte der Leiter des Veterinäramtes Michael Veith. Im Landkreis überwinterten viele Wasservögel, vor allem am Lech und am Ammersee seien große Brut- und Rastgebiete. „Es ist deshalb davon auszugehen, dass das Virus sich bereits in der Umgebung ausgebreitet hat.“

Geflügelhalter sollen laut Landratsamt darauf achten, dass Futter, Wasser und Geräte nicht mit Wildvögeln in Berührung kommen. Am Eingang zur Geflügelhaltung müssen Schuhe desinfiziert und eine Schutzkleidung angezogen werden. Vor und nach dem Betreten des Stalls sollen sich Halter außerdem die Hände waschen.

In Bayern wurde der ErregerH5N8dieses Jahr erstmals bei mehreren Stockenten im Landkreis Passau nachgewiesen. Die Infektionskrankheit, die auch Vogelgrippe genannt wird, kommt vor allem bei Wasservögeln vor. Bei Hühnern und Puten werden die höchsten Erkrankungs- und Sterberaten beobachtet - teilweise bis zu 100 Prozent. Für Menschen gilt der Erreger als ungefährlich. Die Geflügelpest ist eine anzeigepflichtige Tierseuche und wird daher staatlich bekämpft.

