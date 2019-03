Geflügelbolognese zurückgerufen: wachsende Mikroorganismen

Der Biohändler Dennree ruft Geflügelbolognese wegen möglicher Fehler bei der Produktion zurück. Es könne sein, dass ein Teil der Gläser nicht ausreichend erhitzt worden sei und so Mikroorganismen unerwünscht wüchsen und Gase produzierten, teilte die Firma aus Töpen in Oberfranken am Freitag mit. Betroffen ist Geflügelbolognese, 350 Gramm, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 1. November 2020. Die Ware ist einem Sprecher zufolge deutschlandweit bei Denn's-Biomärkten und in ausgewählten Naturkostfachmärkten erhältlich. Kunden könnten die Gläser zur jeweiligen Verkaufsstelle zurückbringen und bekämen auch ohne Kassenbeleg ihr Geld zurück.

„Wir gehen aktuell davon aus, dass nur ein geringer Teil der Gläser betroffen ist“, hieß es in der Mitteilung. „Um allerdings einen vollumfänglichen Verbraucherschutz zu garantieren, nehmen wir sämtliche Gläser aus dem Verkauf.“ Wenn Gas entstanden sei, entweiche es beim Öffnen des Glases hörbar. Einem Sprecher zufolge droht aber keine Gefahr aufgrund des Überdrucks. Kunden können auch ungeöffnete Gläser zurückgeben.

Mitteilungen von dennree