Gefahrguttransporter kippt um: Vollsperre der A9

Ein mit der leicht entflammbaren Chemikalie Aceton beladener Gefahrguttransporter ist auf der Autobahn 9 in der Nähe von Bayreuth ins Schleudern gekommen - der Anhänger ist dabei umgekippt. Es sei am Samstag nichts von der Flüssigkeit aus dem Anhänger ausgelaufen, dennoch gestalte sich die Bergung schwierig, teilte die Polizei mit. Deswegen müsse die A9 am Nachmittag für mehrere Stunden gesperrt werden.

Ein Sprecher der Polizei sagte, die leicht entflammbare Chemikalie müsse mit Spezialpumpen aus dem umgefallenen Anhänger abgepumpt und in einen neuen Anhänger verladen werden. Die Straßenverhältnisse waren zum Unfallzeitpunkt am Samstagmorgen winterlich. Die genaue Unfallursache war jedoch zunächst unklar, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ungefähr 40 000 Euro.

