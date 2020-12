„Gefahrenbäume“ an A8: Fahrspuren werden gesperrt

Weil am Autobahnrand befallene Bäume stehen, werden an der A8 München-Salzburg einige Fahrspuren am Irschenberg gesperrt. In den kommenden zwei Wochen müssten 35 „Gefahrenbäume“ gefällt werden, teilte die Autobahndirektion Südbayern mit. Die Bäume haben demnach Stammfäule und sind von Pilzen befallen, zum Teil sind sie schon abgestorben. Sie stehen direkt an der Fahrbahn und seien deshalb eine „unmittelbare Gefahr für die Verkehrssicherheit“. Zur Beseitigung müssen zeitweise zwei von drei Spuren auf der wichtigen Verkehrsachse Richtung Österreich gesperrt werden.

Von diesem Montag bis Mittwoch werden in Fahrtrichtung Irschenberg zwischen der Leitzachsenke und dem Irschenberg zwischen 7.30 Uhr bis spätestens 16.30 Uhr zwei Spuren geschlossen. In Fahrtrichtung München werden die Arbeiten eine Woche später erledigt: Von Montag, den 14.12., bis Mittwoch, den 16.12. Dann ist zwischen 7.30 und 15.30 Uhr nur eine Fahrbahn offen. Die Menschen müssen nun auf der Strecke ausreichend Zeit einplanen, da Staus vorprogrammiert sind.

Mitteilung