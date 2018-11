Gefährliche Überraschung in Opas Tasche

Ein junger Familienvater erbt die Tasche seines gestorbenen Großvaters, schaut allerdings nie gründlich hinein und nutzt sie dann für eine Flugreise - diese Geschichte endete am Münchner Flughafen mit einem Polizeieinsatz. Denn bei der Kontrolle in Terminal 1 fiel Mitarbeitern ein Revolver in der Tasche auf, gut versteckt in einem Innenfach, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es handelte sich um einen Minirevolver samt fünf Kleinkaliberpatronen. Der 21-Jährige wusste davon nichts. Trotzdem ermitteln die Beamten nach dem Vorfall vom Samstag gegen den Mann wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzes.