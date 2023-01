Gedenkgottesdienste für emeritierten Papst Benedikt XVI.

Jedes Bistum in Bayern gedenkt des emeritierten Papstes Benedikt XVI. mit einem Requiem. Zudem werden in zahlreichen Kirchengemeinden bis zur Beisetzung am kommenden Donnerstag im Vatikan täglich Sterberosenkränze gebetet. Benedikt war am Silvestertag 2022 im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben.

Für das Erzbistum München und Freising findet am Dienstag, 3. Januar, um 18.00 ein Requiem im Münchner Liebfrauendom statt, zelebriert von Kardinal Reinhard Marx, dem Erzbischof von München und Freising. Für das Erzbistum Bamberg feiert am Dienstag im Bamberger Dom Weihbischof und Diözesanadministrator Herwig Gössl ein Requiem für den früheren Pontifex Benedikt XVI. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Im Bistum Eichstätt lädt Bischof Gregor Maria Hanke am Mittwoch, 4. Januar, um 19.00 Uhr zum Requiem in die Schutzengelkirche in Eichstätt ein.

In den Bistümern Passau und Augsburg finden am Samstag, 7. Januar, jeweils um 10 Uhr Requien statt. Im Augsburger Dom zelebriert Bischof Bertram Meier den Gedenkgottesdienst, begleitet von den Augsburger Domsingknaben. Im Dom St. Stephan in Passau wird das Requiem von Bischof Stefan Oster geleitet.

Im Bistum Regensburg ist für 10. Januar ein Requiem mit Bischof Rudolf Voderholzer vorgesehen. Weitere Details lagen dazu noch nicht vor. Im Würzburger Kiliansdom zelebrierte Bischof Franz Jung bereits am Neujahrstag einen Gedenkgottesdienst für Benedikt.

