Gedenken im früheren Grenzgebiet 30 Jahre nach Mauerfall

Veranstaltungen im früheren deutsch-deutschen Grenzgebiet erinnern am heutigen Samstag an den Fall der Mauer vor 30 Jahren. Bei Gedenkveranstaltungen in Hof und Plauen wollen Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Sport auf den Mauerfall und die drei Jahrzehnte danach zurückblicken. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird erwartet. In Plauen will außerdem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Festabend „Herbst '89 - Freiheit durch Bürgermut“ teilnehmen.

In Mödlareuth an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen soll das Grenztor des ehemals geteilten Dorfes symbolisch geöffnet werden. Auch ein Trabi-Korso mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ist geplant.

In Berlin will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Präsidenten von Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei empfangen. Zu einer Gedenkveranstaltung an der Bernauer Straße wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet.

