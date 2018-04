Geburtshilfe-Förderprogramm stößt auf großes Interesse

Am späten Sonntagabend hat es in Aulendorf erneut einen Großbrand gegeben. Dieses Mal war das Landwirtschaftliche Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) betroffen. Ausgebrochen war das Feuer an einem Gebäude der Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft im Atzenberger Weg. Die Einsatzkräfte wurden gegen 22 Uhr alarmiert.

Nach Angaben der Polizei aus der Nacht wurden bei dem Großbrand niemand verletzt. Auch Tiere kamen nicht zu Schaden.