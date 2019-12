Gebirgsschützen gedenken der Sendlinger Mordweihnacht

Von Schwäbische Zeitung

Ohne Beute geflüchtet: Am Sonntag versuchten Unbekannte, an die Tageseinnahmen eines Geschäftes in Laichingen zu kommen. Gegen 17.30 Uhr lief eine 67-Jährige in der Radstraße. Sie hielt eine Geldkassette in der Hand.

Ein unbekannter Mann kam plötzlich von hinten, schnappte sich die Geldkassette und flüchtete. Mehrere Zeugen hörten die die Frau schreien und verfolgten den Dieb. Sie konnten ihn zu Fall bringen.

Dabei verlor der Unbekannte die Geldkassette.