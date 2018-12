Gebirgsschützen erinnern an Sendlinger Mordweihnacht

Rechtzeitig vor den zahlreichen Spielen über die Feiertage haben die Ravensburg Towerstars in der Deutschen Eishockey-Liga 2 zurück in die Spur gefunden. Dem 7:2-Sieg beim Deggendorfer SC am Freitag ließen die Towerstars am Sonntag einen Heimsieg gegen den EHC Freiburg folgen. In der zum dritten Mal in dieser Saison ausverkauften CHG-Arena gewann Ravensburg mit 3:0, schaffte ein Sechs-Punkte-Wochenende – und das erste Spiel in dieser Saison ohne Gegentor.