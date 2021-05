Gauweiler mit Strauß-Zitat: Stammkundschaft pflegen

Was noch bis Freitag galt, gilt ab Samstag nicht mehr. In dem Kuddelmuddel im Rahmen der Corona-Verordnung, die sich am Inzidenzwert orientiert, der mal rauf- und mal runtergeht, blickt kein Kunde mehr durch. Bei den Einzelhändlern klingelt permanent das Telefon, weil sich die Bürger unsicher sind, unter welchen Umständen sie ab Samstag einkaufen dürfen. Josef Funk bringt als Vorsitzender des Innenstadtvereins Aalen City aktiv und Senior-Chef des Modehauses Funk Licht ins Dunkel.