Gastwirt verletzt Gäste beim Flambieren

Ein Gastwirt im Bezirk Braunau am Inn hat beim Flambieren von Palatschinken zwei Gäste verletzt - ein sechsjähriges Kind und eine 70-jährige Frau. Wie die Landespolizei Oberösterreich am Samstag mitteilte, wurden sie notärztlich versorgt und dann ins Krankenhaus eingeliefert. Der Wirt habe am Freitagabend beim Kuchenbuffet vor den Gästen Palatschinken in einer Pfanne flambiert. Weil die Flamme klein war, goss er Rum nach. „Dadurch kam es zu einer Stichflamme.“

© dpa-infocom, dpa:210814-99-838608/2

