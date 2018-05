Gasteig und Philharmonie: Wer gewinnt Architekturwettbewerb?

Von Tanja Poimer

Zwei Jungs und ein Mädchen sind zu Besuch bei einer Freundin in Meckenbeuren. Der Plan: Sie nehmen den letzten Zug zurück nach Langenargen beziehungsweise Kressbronn und werden von ihren Eltern am jeweiligen Bahnhof abgeholt. Die drei fahren auch los, kommen aber nicht an. Der unfassbare Grund: Eine Zugbegleiterin wirft einen der Jungen mitten in der Nacht in Eriskirch raus, weil er seine Monatskarte nicht dabei hat. Seine Freunde begleiten ihn. Die DB will sich persönlich entschuldigen.