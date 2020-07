Gast will keine Maske anziehen und wird aus Hotel getragen

Weil ein renitenter Hotelgast in Günzburg partout keinen Mund-Nasen-Schutz tragen wollte, hat ihn die Polizei aus dem Gebäude getragen. Zunächst hatte ihn das Personal auf die Maskenpflicht am Frühstücksbuffet wegen der geltenden Corona-Hygiene-Regeln angesprochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Da der 68-Jährige aggressiv reagiert habe, sei ihm ein Hausverbot ausgesprochen worden. Doch der Mann habe nicht gehen wollen, weshalb die Beamten anrückten. Allerdings widersetzte sich der Gast auch gegen die Aufforderungen der Polizei, weshalb diese nicht lang fackelte und den Unruhestifter am Samstag aus dem Hotel trug. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, weil er keinen festen Wohnsitz hat.

Mitteilung der Polizei