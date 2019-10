Gasleitung in Klinik beschädigt: Großeinsatz

Gasalarm in niederbayerischer Klinik: Weil ein Bagger bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt hat, ist in Simbach am Inn (Kreis Rottal-Inn) ein Krankenhaus evakuiert worden. Die Feuerwehr habe eine hohe Konzentration einer kritischen Gasmischung gemessen, teilte die Polizei mit. Etwa 250 Patienten und Mitarbeiter hätten daraufhin das Gebäude verlassen müssen. Der Einsatz am Donnerstag war nach etwa zwei Stunden jedoch beendet. Der Gasversorger stoppte den Angaben nach den Gasaustritt, so dass die Menschen in die Fachklinik zurückkehren konnten. Die Feuerwehr hatte keine gefährlichen Gaswerte mehr gemessen. Verletzt wurde niemand.

