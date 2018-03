Gasflaschenfund: Bewohner müssen Häuser verlassen

Nach dem Fund von etwa 30 Gasflaschen auf einer Baustelle in Landshut haben am Freitag fast 140 Bewohner für drei Tage ihre Häuser verlassen müssen. Die Evakuierung sei reibungslos gelaufen, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittag. Der Kampfmittelräumdienst habe mit dem Abtransport der Flaschen begonnen. Der Fundort an der Oberndorferstraße liegt in der Nähe des Bahnhofes, der Bahnverkehr sei jedoch nicht betroffen. Allerdings mussten Straßen und ein Pendlerparkplatz gesperrt werden. Die Räumungsaktion soll bis Montagmittag andauern.

Die Anwohner müssen das Wochenende bei Verwandten oder in einer Notunterkunft verbringen. Etwa 60 Menschen hätten das städtische Angebot, in das ehemalige Flüchtlingswohnheim zu ziehen, genutzt, sagte der Rathaussprecher. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk brachten einige ältere Anwohner liegend aus ihren Wohnungen.

Auf dem städtischen Grundstück, auf dem die Gasflaschen gefunden wurden, errichtet die Stadt Landshut eine neue Feuerwache. Der heikle Fund sei vermutlich eine Altlast des Vorbesitzers. An der Stelle habe sich ein Schrottplatz befunden, sagte der Sprecher. Da nicht klar sei, in welchem Zustand sich die Gasflaschen befinden, müssten sie mit größter Vorsicht abtransportiert werden.

