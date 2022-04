Gasflasche im Auto explodiert

Eine Gasflasche ist im Auto eines 62-Jährigen in der Oberpfalz explodiert. Als der Mann während der Fahrt in Hagelstadt im Landkreis Regensburg das Radio eingeschaltet habe, sei es zu einer Verpuffung gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach war aus der nicht vollständig verschlossenen 10-Kilogramm-Flasche am Donnerstag Gas ausgeströmt und hatte sich entzündet. Bauarbeiter konnten den Mann aus dem Auto retten. Der Wagen brannte vollständig aus. Der Mann überlebte den Unfall mit nur leichten Verletzungen. Sein Hund, der mit im Auto war, blieb unverletzt.

