Garmisch-Partenkirchen möchte zusätzliche Abfahrt

Die beiden deutschen Hoffnungsträgerinnen Viktoria Rebensburg und Kira Weidle können am kommenden Wochenende auf gleich drei Rennen vor heimischem Publikum hoffen. Garmisch-Partenkirchen möchte die an diesem Samstag in Russland abgesagte Weltcup-Abfahrt der Damen übernehmen und am nächsten Freitag austragen. Das sagte der Alpinchef des Deutschen Skiverbandes, Wolfgang Maier, am Rande der Herren-Rennen in Bayern.

Garmisch-Partenkirchen ist am kommenden Wochenende auch Gastgeber für den Weltcup der Damen, bislang sind eine Abfahrt (Samstag) und ein Super-G (Sonntag) vorgesehen. Die Abfahrt auf der Olympia-Strecke von Sotschi 2014 war abgesagt worden, weil zu viel Schnee in der Region kein sicheres Rennen zuließ.

Startliste

Live-Ergebnisse

Weltcup-Wertung

Homepage Skiweltverband FIS

Nachrichten auf der Homepage des Deutschen Skiverbandes

Athleten Deutscher Skiverband