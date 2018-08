Ganze Wohnung als Cannabisplantage

Keinerlei Möbel, dafür jede Menge Cannabispflanzen haben Ermittler in einer Wohnung in Freising bei München entdeckt. Der 24-jährige Wohnungsinhaber war ursprünglich wegen eines Falschgelddeliktes ins Visier der Polizei geraten, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Bei der Durchsuchung am vergangenen Freitag stellten sie fest, dass die Wohnung ausschließlich zum Anbau von Cannabispflanzen genutzt wurde und mit professionellem Equipment ausgestattet war. So gab es dort spezielle Beleuchtung, eine Abluftanlage und einen Geruchsfilter. Die Polizisten beschlagnahmten 127 Pflanzen - vom Tatverdächtigen allerdings fehlte jede Spur.

Die Ermittler durchsuchten daraufhin noch eine andere Freisinger Wohnung, in der sich der Gesuchte aufhalten sollte. Dort fanden sie eine weitere Cannabispflanze sowie rund 60 Gramm Amphetamin, 32 Gramm Marihuana und 700 Euro Drogengeld, nicht aber den Tatverdächtigen.

Die Polizei ermittelt nun nicht mehr nur wegen des Falschgelddeliktes gegen den 24-Jährigen, sondern auch wegen unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln und wegen des Verdachts des Drogenhandels. Gleiches gilt für den ebenfalls 24 Jahre alten Besitzer der zweiten Wohnung.