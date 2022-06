G7: Verdächtiger Gegenstand stellt sich als harmlos heraus

Ein kurz vor dem G7-Gipfel in Garmisch-Partenkirchen entdecktes, verdächtiges Paket hat sich als harmlos herausgestellt. Spezialkräfte hätten den Gegenstand untersucht - er sei nicht sprengstoffverdächtig, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagabend. „Wo das Päckchen hingehört, wissen wir noch nicht.“ Es gelte nun als Fundstück.

Kurz zuvor war mit Bundeskanzler Olaf Scholz der erste Gipfelteilnehmer am Tagungsort Schloss Elmau nahe Garmisch-Partenkirchen eingetroffen. Das G7-Treffen beginnt am Sonntag und dauert bis Dienstag. Bereits 2015 hatten sich die G7 in dem alpinen Luxushotel getroffen. Wie damals sind rund 18 000 Polizeibeamte rund um den Gipfel im Einsatz.

